Kinas bostadsförsäljning rasar

Det är den största månatliga nedgången på ett år, skriver The Financial Times med hänvisning till uppgifter från landets privata sektors 100 största fastighetsutvecklare.

Kinas hårt skuldsatta fastighetssektor har länge beskrivits som en sårbar punkt för landets ekonomi, som i kölvattnet av de långtgående nedstängningarna under pandemin har hackat rejält med bland annat svagare BNP-tillväxt, minskad export och hög ungdomsarbetslöshet.

De senaste veckorna har politbyrån i Peking, Kommunistpartiets högsta beslutande organ, aviserat flera stimulansåtgärder för att få fart på landets svajiga tillväxt.

Parallellt med den dystra bostadsförsäljningsstatistiken rasar en av Kinas största fastighetsutvecklare, Country Garden, på Hongkongbörsen med över 8 procent efter att bolaget ställt in en riktad emission.

I en kommentar till The Financial Times uppger bolaget att bristande kommunikation mellan olika parter lett till att man inte lyckats landa i ett slutgiltigt avtal och att emissionen, som skulle dra in 2,3 miljarder hongkongdollar, inte längre är aktuell.