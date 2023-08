Fakta Big Slap festival KONSERT · POP, AFROBEATS, EDM. Burna Boy, Swedish House Mafia. Nyhamnen, Malmö. 4/8.

Gabriel Zetterström är musikkritiker och medarbetare på kulturredaktionen. Efter fjolårets Justin Bieber i bur har Big Slap-arrangörerna tänkt om. Årets dragplåster är först mannen som gått längst fram i afrobeatsens globala segertåg, därefter en svensk dj-trio som erövrade världen under 2010-talets inledande år, men som nu återförenats. Både Burna Boy och Swedish House Mafia rör sig i gränslandet mellan såväl kommersiell fin- som kommersiell fulkultur. Men där den förstnämnde är en artist jag högaktar (som i mångt och mycket bidragit till att revitalisera såväl den internationella popen och hiphopen), känns de sistnämnda trots sin comeback mest som en suck från förr. Axwell, Steve Angello och Sebastian Ingrosso står mest som symboler för min egen borgerliga, men kulturellt torftiga, gymnasiemiljö.

Senare i augusti kommer Burna Boys nya album "I told them...". Bild: Patrick Persson

Burna Boy är först ut, efter lång väntan. Och det börjar olyckligt. Han liksom smyger ut på scen, den förväntade euforin infinner sig inte och filmerna på sidoskärmarna rullas i en störig slow motion. Sedan drar han igång ”Gbona” – och faller handlöst mot en strålkastare. Afrobeatsstjärnan börjar blöda från huvudet och tvingas genomföra återstoden av spelningen med en handduk i handen. Men genomför den, gör han. Burna Boy tar av sig tröjan och spelar ”Secret”, också den från albumet ”African giant” (som satte fart på nigerianens internationella karriär ordentligt). ”Who wants the towel with my blood on?” ropar han, river av Dave-samarbetet ”Location” och saxofoninnerliga ”Alone” från soundtracket till "Black Panther: Wakanda forever”. Den i sin lågmäldhet magnifika ”It’s plenty” renderar i såväl allsång som maxade gitarrer, och blåsorkestern förstärker känslan av att Burna Boy förvandlat Big Slap till sitt eget födelsedagskalas. Efter publikfrieri på ”Jerusalema” (oemotståndlig, sue me), kraftfullt röj på ”Anybody” och kollektivt tröjviftande på ”Ye” rundar Burna Boy av med hitlåten ”Last last” som får pågå längre än vanligt. Den blodiga handduken kastas ut och afrobeatsstjärnan vinkar adjö i konfettiregnet. Det börjar även olyckligt för Swedish House Mafia. Under spelningen – gruppens första i Sverige utanför Stockholm – ska tvåtusen pyrotekniska kometer tydligen avfyras. Lägg till att Malmö stad valt att livesända konserten på sin hemsida (vem i den postpandemiska tillvaron är egentligen sugen på att streama spelningar…?) och någon sorts ribba är åtminstone satt. Under inledande ”Can U feel it” pumpar det så hårt att man nästan fysiskt förflyttas, men ljudet börjar hacka rejält. Edm-overload. Axwell tvingas tillstå att det blev lite mycket med all pyro.

Det snålades inte på eld under Swedish House Mafias spelning. Bild: Patrick Persson

Det inledande strulet gör att man inte helt litar på tekniken. Men trion framstår som lika proffsig som synkroniserad på scen. Medlemmarna spelar sina roller: Angello sköter snacket, Ingrosso vevar med armarna medan Axwell blir gruppens ”lungor” och följaktligen får mest speltid på storbildsskärmarna bakom. Ja, en del låtar från fjolårets ”Paradise again” har Spotifyströmmats niosiffrigt men majoriteten av publiken är troligen här för nostalgin. ”Leave the world behind”, ”Greyhound”. När introt till den Pharrell Williams-sjungna ”One (Your Name)” ljuder över festivalområdet är det inte bara Ingrosso som sträcker armarna upp i luften för att uppnå någon slags högre extas. Men trots allt är edm-eran tack och lov över (även om 30 000 Big Slap-besökare nog skulle hävda motsatsen). Swedish House Mafias spelning – hur påkostad den än må vara – känns ofrånkomligen som ett eko av dåtid. Ja, man tar hjälp av 20-talets housekung Fred again på ”Turn on the lights”, mejslar fram en pophit som ”Moth to a flame” med The Weeknd eller testar lite oprövad mark på dagsfärska singeln ”Ray of solar”. Men comeback är inte synonymt med renässans.

Steve Angello, Axwell och Sebastian Ingrosso på scen. Bild: Patrick Persson

