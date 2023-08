”Talk to me” får uppföljare

Nu verkar uppföljaren bli verklighet, efter att ”Talk to me” blivit en succé för indiebolaget A24 – deras mest lönsamma efter ”Hereditary”– och tvillingregissörerna Philippou har fått grönt ljus för att göra en uppföljare, rapporterar bland andra NME .

– Vår ”mytologibibel” är så tjock att vi skulle hoppa på möjligheten att göra en uppföljare för A24 direkt, sade Danny Philippou när TT intervjuade honom tidigare under sommaren.

Skräckfilmen "Talk to me" är de australiska bröderna Danny och Michael Philippous debutfilm, utgiven av den hajpade distributören A24.

”Talk to me” är en slags ”Exorcisten” för sociala medier-eran och handlar om en avhuggen hand som kan öppna en port till andevärlden. Partysugna kids radar upp sig för släppa in spöken i kroppen, men deras virala ögonblick får snart en mörkare karaktär när ett förträngt trauma sipprar in i leken. Det gäller att akta sig: om anden får för lång tid i kroppen kan den stanna permanent.