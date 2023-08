Danskompani inleder på busshållplats

Göteborgsoperans danskompani inleder säsongen med en nypremiär av Hofesh Shechters "Contemporary dance" som hade världspremiär vid Göteborgsoperan 2019, meddelar operan i ett pressmeddelande.

Sverigedebuterande koreografen Tali Zavilevich har den här gången parat ihop föreställningen med konceptet "The bus will arrive in 10 minutes" som startar vid busshållplatsen utanför operahusets huvudentré och rör sig genom foajén innan "Contemporary dance" börjar på stora scenen inne på operan.

Contemporary dance + visas tre gånger på Göteborgsoperan:

Lördag 19 augusti kl 18.00, onsdag 23 augusti kl 19.00 och söndag 27 augusti kl 18.00.