Nya vallachefen räds inte kritik: Vi är ett lag

Företrädaren Petter Myhlback lämnade landslaget i längdskidor under uppmärksammade former efter en dispyt under VM i Planica förra säsongen – då stjärnan Frida Karlsson efter stafetten kritiserade vallningen.

Den nya vallachefen och före detta landslagsåkaren Anders Svanebo tvekade ändå inte när han fick frågan.

– Jag var inte en del av organisationen då (under VM) så jag har svårt att uttala mig om det men mitt sätt att leda är att man är kommunikativ. Jag vill skapa ett engagemang hos vallare, ledare, tränare och åkare för att vi som lag ska prestera på absoluta världsnivå, säger han.