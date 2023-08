Här är hösten på TV4

TV4 går in i hösten med en nygammal strömningstjänst att lansera. C More har lagts ner och utbudet därifrån har placerats i relanserade TV4 Play.

Rent konkret för tittarna innebär det att höstens stora dramasatsningar först därför hamnar bakom betalvägg för pluskunder hos TV4 Play innan de hamnar i TV4.

Här är höstens höjdpunkter på TV4

• "Estonia" (15/10, TV4 Play, 30/10, TV4)

Ny dramaserie om passagerarfartygets förlisning, som är en samproduktion mellan Sverige, Finland och Estland.