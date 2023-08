Snabbkoll på nattens nyheter

Under helgen uppmanade al-Qaida till terrorattacker i Sverige. Det förvånar inte Säpo och man ligger fortfarande nära en höjning på terrorhotsskalan.

Darren Kent, känd från "Game of Thrones" och "Dungeons and Dragons", avled i veckan, 36 år gammal. Skådespelaren var kanske främst känd för den svenska publiken som getskötaren som sörjde sin dotter inför drakdrottningen Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) i fjärde säsongsfinalen. Kents död meddelades av hans agentur på tisdagen, men orsaken är ännu oklar, skriver The Hollywood Reporter.