Säkerheten skärps på Lundapride

På lördag startar Lundapride – en festival för hbtq-personer, som pågår fram till nästa helg. Polisen förstärker sin närvaro under festivalen – som kommer att genomföras trots det höjda terrorhotet.

Festivalen har en nära kommunikation med Lundapolisen, som lovar att de ska ha en förhöjd närvaro på alla evenemang.

– Jag har fått bekräftelse att polisen ska vara närvarande vid alla våra parader. Både i byarna – Södra Sandby, Veberöd och Dalby, där vi har parad nu på lördag – och på de stora eventen i Lund nästa helg. Vi har även bjudit in polisen och uppfattat att de kommer att titta in på de andra eventen under prideveckan, säger Joakim Månsson Bengtsson.

Till skillnad från tidigare år kommer polisen att vara med i alla parader under Lundapride.

Festivalen har också stärkt upp med fler volontärer än tidigare år.

– Det är just för att vi ska ha fler ögon på plats så att vi upptäcker om något händer så tidigt som möjligt. Vi kan larma och rädda.

– Vi hoppas förstås att inget händer och att alla känner sig trygga. Vi tror fortfarande att det kommer att bli en jättefin festival. Men förutsättningen är att det ska vara fler poliser, säger Joakim Månsson Bengtsson.