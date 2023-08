Stort test av plåster: Billiga alternativet är också bäst

Fakta

+ Fyra testpersoner applicerade plåster på armar och fingrar och hade dem på sig under ett dygn i taget medan de utförde olika semesteraktiviteter, med handtvättning flera gånger om dagen.



+ Plåstren poängsattes på en skala mellan 1 och 5 i tre kategorier: Applicering/borttagning, komfort och hållfasthet.



+ Under applicering/borttagning betygsattes hur enkelt det var att sätta på och ta bort plåstret, under komfort bedömdes hur det kändes att ha på sig, och under hållfasthet hur klistret klarade sig vid nötning och vattenexponering.



+ Vi noterade också om plåstren gav testpersonerna någon hudirritation. Hur huden reagerar på plåster är emellertid individuellt och kan variera från person till person.