Låten som delar USA

Den har kallats för "en konservativ nationalsång" och "en hymn till det glömda USA". Den rödskäggige singersongwritern Oliver Anthonys låt kritiserar Washington och regeringen och inleder med bilden av en fattig arbetare som svikits av samhället. "I've been sellin' my soul, workin' all day/Overtime hours for bullshit pay" (ungefär "Jag har sålt min själ, jobbat hela dagen. Övertidstimmar för en skitlön").