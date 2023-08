Diddy släpper nytt album

Sean "Diddy" Combs släpper nytt album i höst. Skivan "The love album: Off the grid yesterday" släpps den 15 september och blir den amerikanske rapparen, sångaren och producentens första egna släpp på 17 år.

"Den 15 september 2023 väcks r'n'b:n till liv igen", skriver Diddy på Instagram där han även delar en slags trailer för albumet.

Diddys senaste album "Press play" kom 2006, men han har gjort en rad artistsamarbeten sedan dess. Den nya skivan är inget undantag – på den medverkar stjärnor som The Weeknd, Justin Bieber, Mary J. Blige, 21 Savage, DJ Khaled, Busta Rhymes och French Montana.