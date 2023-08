En annan sak är klubbarna som nämndes som Malmös “riktiga” gayklubbar. Queercation och min nuvarande klubb Gahba Garage startades som direkt respons till klubbar där vi inte kände oss representerade. Att Albin Ganovic återinför en klubb för bögarna som vill dansa till dängor är någonting vi uppmuntrar till! Så länge allt jobb och slit som vi har gått igenom över åren, med att hålla queer-nattlivet vid liv, inte osynliggörs. Det är något jag vet att Albin säkert håller med om.

Jag hoppas att det kommer att gå dunderbra för Le Queer. Vi hoppas att fler ser att vi är alla värda att satsa på, att vi alla bidrar med något unikt som berikar och visar att Malmö faktiskt är den perfekta queer-nattlivsstaden!

Se bara på Who am I to feel so free, Club Mermaid, Page 28, U can sing with us, Ailé of Sweden, Drag Queen Bingo, In-Q, Guerilla bar takeover, Cocky, Idahot-kommittén, Sapphire Burlesque, Le Queer och alla ni som arrangerat och hållit i fester för oss. Tack till er alla!

Ranya Asadi, arrangör för klubben Gahba Garage

Svar:

Citatet “Pinsamt dåligt” handlade om mängden evenemang och var inte en recension av befintliga evenemang. Jag vill betona att alla som gör evenemang i Skåne är mina kollegor och inte konkurrenter. Vi lever i tuffa tider och alla behövs. Mer kärlek och massa party!

Albin Ganovic, arrangör för klubben Le Queer.

