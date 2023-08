Bajen spräckte ”Mjällbynollan” – tog tung bortaseger

Den 18 mars reste Hammarby hem från cupsemifinalen på Strandvallen som förlorare. Drygt fem månader senare, i pausen av söndagens allsvenska match, kunde "Bajen" konstatera att laget hittills i år spelat fem halvlekar mot Mjällby utan att lyckas göra mål.

– Vi hade pratat om det innan, berättar lagkaptenen Nahir Besara för TT.

Men efter nämnda paus lossnade det – ordentligt, dessutom. Jusef Erabi nickade in gästernas ledningsmål. Bara några minuter senare, i den 55:e minuten, tog just Besara tillvara på slarv i Mjällbys försvar och rullade iskallt in Hammarbys 2–0-mål bakom Mjällbys målvakt Noel Törnqvist.