Fakta

Ukrainas relation till Ryssland är komplicerad och landet har slitits mellan att närma sig väst eller Ryssland sedan det blev självständigt från Sovjetunionen 1991.

Konflikten ställdes på sin spets 2014 då omfattande demonstrationer, med centrum på Självständighetstorget (Majdan) i Kiev, bröt ut mot den sittande Rysslandsvänlige presidenten Viktor Janukovytj och hans regering. Under några dygn dödades över 100 personer i protesterna.



Janukovytj flydde landet och Ukraina närmade sig EU under nyvalde presidenten Petro Porosjenko. Maktskiftet stärkte slitningarna mellan ukrainsk- och rysktalande i landet.

Missnöjet på Krim i syd, med en stor ryskspråkig befolkning, utnyttjades av Rysslands regering som 2014 olagligen annekterade halvön och på ett liknande sätt gick in i Donbassområdet i öst där landet i praktiken fortfarande kontrollerar delar av regionerna Donetsk och Luhansk.

Under de senaste månaderna började Ryssland ansamla stora militära styrkor i närheten av gränsen mot Ukraina.



Krisen trappades upp ytterligare när Rysslands president Vladimir Putin den 22 februari 2022 erkände utbrytarregionerna i östra Ukraina som självständiga. Ett par dagar senare aviserade han ett militärt anfall och en fullskalig rysk invasion inleddes.

Redan innan den senaste upptrappningen beräknades omkring 14 000 människor ha dödats inom ramen för konflikten, varav tusentals civila.

/TT