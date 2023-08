Malmöklubben om FCK-hoten: MFF ska inte diktera villkoren

Under måndagen blev det starka reaktioner bland MFF-supportrar efter att FCK meddelat att de ska ha ett träningscamp för barn mellan 8 och 11 år på Hyllie IP i september. Först hamnade Hyllie IK i skottlinjen eftersom det annonserades att det var i samarbete med Malmöklubben, vilket inte var fallet. Beskrivningen på campen ändrades, men senare under dagen ställdes den in helt.