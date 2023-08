VM-hjälten hyllar nya regler: "Hockeyn utvecklas"

Tre svenska lag, Växjö, Färjestad och Skellefteå, deltar i Champions Hockey League som har premiäromgång torsdag och fredag.

Årets upplaga är både nedbantad, har ett nytt format och bjuder på några regelnyheter:

+ Precis som under nuvarande femminutersutvisningar kommer lagen inte att få in sin utvisade spelare under tvåminutersutvisningar om motståndaren gör mål.