Fakta

På ngbg.se hittar man hela programmet för festivalen. Kl 12 på lördagen startar allt med musik på ett tjugotal scener. Sedan drar ännu fler scener igång vid 14-tiden. Allt pågår fram till klockan 00.

Festivalområdet sträcker sig från Annelundsgårdens två scener bort mot Kampen där flera verksamheter har öppet hus och sedan ner för Norra Grängesbergsgatan där allt tar slut vid Bosniska kökets dj-scen nästan nere vid Uddeholmsgatan.

Här är några av akterna som uppträder:

Kl 12: Sofuego, Million Vibes, Chris Kotlett m fl.

13: Rick Titrö, Radio Brage, Raj el Rey m fl.

14: Ranya, Söder om söder, Bequerel m fl

15: Joshua Ng, Dödskällan, Hakeem Martin m fl.

16: Quiet Commotion, Ho Chi Minh Love Affair, Incivility m fl.

17: Härvan, Dead Gärdestads, Igår, Glokala Spinneriet m fl.

18: Ensamhushåll, Ekaliff, Eblo, A Giant Dog m fl.

19: Tenfalk, Louis Pax, Bathouse, Ippah, Julia Nilsson m fl.

20: Huanastone, Idiot Child, Dipper, Radio Marrakech m fl.

21: Grand Fiesta, Knifven, King Squid, Pentti Igor & Manfred m fl.

22: Trader, Bells Fell Silent, Slowglow, Golvad grävling m fl.

23: Dalaplan, Le Wanderer, And the Broken, The Coastal Elites m fl.