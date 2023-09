Alldeles nyss har vi sett en något yngre, barnsligare Niaz Zam trängas och tjafsa med den livs levande Ruhollah Zam i en hemlig bostad i Frankrike. Därifrån, under beskydd av den franska säkerhetspolisen, driver han nyhetskanalen Amadnews. Hans avslöjanden skapar oreda i hemlandet och bygger på uppgifter från högt uppsatta källor. Spektakulärt nog är hans pappa själv en mulla – därav filmens titel.

Det är en av de mest smärtsamma scener jag sett i en dokumentär. I Nahid Persson Sarvestanis ”Son of the mullah” kliver en ung kvinna, Niaz Zam, upp framför en samling aktivister som demonstrerar för frihetskampen i Iran. Hon berättar om sin pappa, som är död.

Kan han ändå vara på demokratins sida? Blotta misstanken om motsatsen använder regimen för att slå in en kil mellan Ruhollah Zam och hans meningsfränder. De utnyttjar hans naivitet och planterar falsk information. En iranskproducerad dokumentär sprider bilden att han egentligen jobbar för regimen och visar hur han baktalar ”sina egna”.

Som Michael Tapper skriver i sin recension: ”Det skulle kunna vara storyn ur en Hitchcock-thriller.” Det kryper i kroppen när även Nahid Persson Sarvestani själv börjar tvivla på Ruhollah Zams avsikter.

Han blir alltmer isolerad. För att ta sig ur situationen går han med på att resa till Irak och träffa det han tror är en finansiär. Där kidnappas han, förs till fängelse och avrättas så småningom genom hängning.

Nu för alltså dottern vidare kampen, tillsammans med så många andra unga iranier.

Det är snart ett år sedan 22-åriga Mahsa Jina Amini dog i iranskt fängelse. Hon hade gripits av polis för att hon bar sin slöja för löst. I det feministiska uppror som följt har över 20 000 personer gripits. Hundratals har dött, inte sällan i offentliga avrättningar.

Det är smått surrealistiskt att tänka på det, och att se ”Son of the mullah”, samtidigt som Sverige är mitt uppe i en debatt om att inskränka yttrandefriheten – efter hot från bland annat just Iran.