Börsuppgången tilltar något

Kinesiska stimulansåtgärder för att få fart på världens näst största ekonomi och signaler om att räntetopparna börjar närma sig får spekulanterna att hoppas på bättre aktietider. Asienbörserna steg över lag under natten till måndagen och Wall Street stängde på plus i fredags. Inför USA-öppningen i eftermiddag stiger dessutom terminerna svagt.

Uppgången i Stockholm är bred, nästan alla tungviktare på OMXS30-listan är på plus. I topp ligger värmepumpsbolaget Nibe, plus tre procent. Bankaktierna går bra med Handelsbanken i topp, plus 2,4 procent. I andra änden fortsätter krisande fastighetsbolaget SBB:s kräftgång, minus 2,6 procent.

Volvo Cars släppte försäljningssiffror för augusti utan dramatik, aktien är upp en halv procent.

Dagens stora förlorare är forskningsbolaget Synact Pharma. Aktien rasar 80 procent sedan bolaget meddelat negativa resultat från en medicinstudie.

Dollarn handlas återigen över 11 kronor. Euron kostar vid lunchtid 11:89 kronor.