De väljs in i Hall of Fame

– Vi drog i gång 1997 och det är så sjukt länge sedan. Vad som har hänt med oss sedan dess och vad vi har gjort – det är helt overkligt. Allting som vi drömde om har slagit in.

Årets invalda artister presenteras på en presskonferens i Borlänge. Passande för nyinvalda Mando Diao, som kommer just därifrån.

Men att blicka bakåt betyder också att man tvingas inse att Mando Diaos väg inte alltid har varit spikrak, menar Dixgård. Bandet har drabbats av flera avhopp, och särskilt uppmärksammat blev det när Gustaf Norén 2015 under turbulenta former lämnade bandet.

Att samtliga medlemmar, såväl tidigare konstellationer som nuvarande laguppställning, formellt väljs in i Hall of Fame tycker Dixgård är helt i sin ordning:

– Det känns bara bra. Jag har varit arg på Gustaf många gånger, men är det inte längre. Jag är tacksam över vad han bidrog med när han var med. När jag och Daniel (Haglund, originalmedlem, reds amn) letade fler bandmedlemmar i Borlänge för länge sedan dök det upp en kille i pottfrisyr som verkade kreativ och rolig, och det var Gustaf.

Däremot kanske han passar på att ge en känga till några andra under invalsceremonin:

– Jag tror det var Joni Mitchell eller Neil Young som sade någon gång att när man väljs in i Hall of Fame ska man passa på att i talet hämnas på alla man är sur på. Så alla businessgubbar som försökt blåsa Mando Diao under vår karriär kanske ska få veta det, säger han och skrattar.