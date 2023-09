Minskad lönsamhet i livsmedelsbranschen

Rörelsemarginalen i dagligvaruhandeln var 1,7 procent per omsatt krona under januari- juni i år, vilket är en minskning jämfört med 3,7 procent under samma period i fjol, visar färska siffror som SCB presenterar i sin tidskrift "Sveriges ekonomi".

För livsmedelsbranschen i stort sjönk rörelsemarginalen till 5,8 procent under det första halvåret, ned från 6,2 procent.