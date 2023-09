Syntikonen Vince Clarke släpper soloalbum

Vince Clarke, känd för sin tid i en rad stilbildande syntpopband, släpper sin första soloskiva senare i år, enligt ett pressmeddelande.

Den 17 november kommer albumet "Songs of silence", som består av tio nyskrivna instrumentella låtar.

Den 63-årige britten har gjort stort avtryck på syntpopen. Han var först med och grundade Depeche Mode och var dess huvudsakliga låtskrivare, bland annat till "Just can't get enough", innan han lämnade bandet och bildade Yazoo 1981 – för vilka han skrev jättehiten "Only you".

Några år senare, 1985, bildade han ett annat ikoniskt syntband: Erasure, tillsammans med Andy Bell. Erasure hade sin storhetsperiod fram till mitten av 1990-talet.