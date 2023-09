Fler giftlarm – vill ha förbud mot lustgas

Före 2020 fick Giftinformationscentralen bara in ett fåtal samtal om personer som mått dåligt efter att ha använt lustgas som berusningsmedel. Därefter har det ökat markant.

Under 2022 fick rådgivningen in 434 samtal. Det är tre gånger så många jämfört med året innan. Hittills i år har Giftinformationscentralen fått in 370 samtal.