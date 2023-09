Året efter var nazisterna största parti i den tyska riksdagen. Konservativa politiker, industrialister och affärsmän begick det fatala misstaget att tro att de kunde styra Hitler: deras stöd gjorde Hitler till rikskansler och påskyndade den tyska demokratins död.

Dagens USA är inte Weimarrepubliken och Biden är inte Hindenburg. Trumps vildsinta retorik och hotfulla utspel mot meningsmotståndare är oroande, inte minst för att en del av hans anhängare är beväpnade. Men utan stöd från militären och Wall Street är det svårt att tro att Trump kan kuppa till sig makten.

Ett gnisslande valsystem som gynnar landsbygden framför det urbana USA gör det möjligt att Trump kan bli president igen även om han får leda sin valkampanj från en fängelsecell.

Att tro att åtal förhindrar en valseger för Trump är ett felslut i klass med de tyska konservativas övertygelse om att de skulle kunna styra Hitler. Historien har visat att brott ibland lönar sig.

Project Syndicate

Översättning Karen Söderberg

SKRIBENTEN

Ian Buruma är författare. Hans senaste bok heter The Collaborators: Three Stories of Deception and Survival in World War II har utkommit på Penguin 2023.

