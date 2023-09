Från billig till tokbillig el

På elbörsen Nord Pool har priserna fastställts till 0,1 öre per kilowattimme (kWh) under tisdagen. Under flera av dygnets timmar är det till och med minuspriser.

Även måndagen kan betecknas som en ovanligt billig eldag med priser på tio öre per kWh i samtliga fyra elområden, från norr till söder.

Blåsigt väder, med full fart på vindkraftverken, och fortsatt varmt vilket drar ner förbrukningen, förklarar de ovanligt låga priserna.