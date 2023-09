Katy Perry får miljarder för låtkatalogen

Katy Perry har sålt en stor del av sin låtkatalog till Litmus Music, ett företag som specialiserar sig på att köpa musikrättigheter, skriver Billboard.

Affärsuppgörelsen gäller de fem album som Perry gav ut på skivbolaget Capitol mellan 2008 och 2020: "One of the boys", "Teenage dream", "Prism", "Witness" och "Smile".

Litmus Music vill inte kommentera köpesumman, men enligt obekräftade källor till Billboard rör det sig om 225 miljoner dollar, motsvarande cirka 2,5 miljarder kronor.