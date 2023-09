Bankrånarspel ska lyfta dem ur krisen

Fakta

Starbreeze är ett av de äldre spelföretagen i Sverige. Det grundades 1998 och fick framgångar med spel som "The chronicles of Riddick: Escape for Butcher Bay" och Josef Fares-spelet "Brothers: A tale of two sons".

Men 2019 var det oklart om företaget ens skulle överleva. Senaste kvartalsresultatet visade en ebidta-förlust på nästan 107 miljoner kronor. Storsatsningen på ett "The walking dead"-spel hade floppat, företaget var i rekonstruktion och Ekobrottsmyndigheten hade nyligen gjort en razzia mot huvudkontoret, efter misstankar om insiderbrott (en högt uppsatt chef dömdes 2020).

Lösningen blev att sälja av innehav som indiska Dhruva och utgivningsrättigheterna till "Psychonauts 2". I årsredovisningen för 2017 angav bolaget att man hade 650 anställda i sju länder. I senaste årsredovisningen var antalet 165 i fyra länder.

Efter lanseringen av "Payday 3" den 21 september (PS5, Xbox series, pc) kommer en tredjedel av utvecklarna att fortsätta med "Payday 3", medan övriga går över till "Project Baxter", ett annat spel med samarbete i fokus, tänkt att släppas våren 2026. Starbreeze har också valt ut några titlar från tredjepartsutvecklare att ge ut under distributionsgrenen.