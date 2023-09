Indieartisten Augustine släpper nytt album, "Youth and why it ends", och tar med det på turné i Sverige och grannländer under vårvintern.

Släppdatum är planerat till den 3 november. Men redan om en vecka frigörs singeln "Woman", från albumet för att ge en försmak.

Fredrik "Augustine" Gustafsson har hyllats ända sedan debuten 2019 med låtarna "Luzon" och "A scent of Lily." Förutom två Grammisnomineringar har hans låtkatalog streamats över 50 miljoner gånger, samt gjort sig hörda internationellt.

Turnéplan 2024: Köpenhamn 9/2, Lund 10/2, Uppsala 16/2, Norrköping 17/2, Oslo, 23/2, Göteborg 24/2, Stockholm 2/3, Volda 12/4.