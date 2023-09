– Man kan säga att den har blivit en del av familjen, alla är engagerade i den dagliga driften, säger Per. Hans son Max stämmer in i beskrivningen.

Idag är Per Tengberg handlare på ICA Malmborgs Caroli. Han tog över år 2000, på självaste nationaldagen, och hans son Max är nu butikschef vid hans sida. Även barnen Mia och Måns jobbar i butiken och tillsammans driver de verksamheten framåt.

Per Tengberg och hans barn Måns, Max och Mia är alla engagerade i butiken.

Per ser tillbaka på Arnes dagar som ung handlare i en stad där köpbeteenden revolutionerades. Hur hans strategi att hålla sig väl med stadens handlare och köpa upp närbelägna matbutiker blev en framgång vars spår man kan se i Malmborgsbutikerna än idag. Kunskap som går i arv och besökare som handlar i generationer.

– Både kunder och kunskap följde med in i de moderna snabbköpen Arne och Ella öppnade under Malmborgs varumärke. Ett lyckat sådant förvärv var Österköp på Drottningtorget där Tom Lundin var handlare. Han blev färskvaruchef i Carolibutiken och tog senare över som handlare på ICA Malmborgs Erikslust, berättar Per.