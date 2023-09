Japanska yenen närmar sig smärtgräns

Men noteringar på 148:46 yen per dollar under förmiddagshandeln i Asien – den lägsta noteringen sedan november i fjol – närmar sig den japanska valutan nivån 150 yen per dollar. Denna nivå betraktas av många bedömare betraktas som en smärtgräns för Japans centralbank.

Faller kursen under 150 yen per dollar räknar de flesta med att Japan ingriper med stödköp på valutamarknaden.