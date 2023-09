Artister protesterar mot vapenlagar

Billie Eilish, Peter Gabriel, Sheryl Crowe och Nile Rodgers gör gemensam sak och protesterar mot USA:s generösa vapenlagar. Tillsammans med andra artister har de gått samman under namnet "Artists for action to prevent gun violence" och beskriver sig som en icke-politisk organisation som vill få amerikaner att hjälpa till att minska landets vapenvåld.