För två år sedan röstade riksdagen ner en lagförändring som kunde förhindra unga att ingå tvångsäktenskap. Tragiskt nog valde Centerpartiet, tillsammans med de rödgröna partierna, att rösta nej till förslaget den gången. Ett obegripligt svek, inte minst mot alla de unga kvinnor och män som under dessa två år tvingats in i tvångsäktenskap på grund av Centerpartiets ryggradslösa hållning.

Vi hade chansen att rädda de barn och unga som tvingas in i tvångsäktenskap. Två år är förlorade, men nu sker äntligen den nödvändiga lagändringen.

Idag kan uppehållstillstånd vägras om någon av makarna eller samborna är under 18 år. Det innebär i praktiken att de som är fyllda 18 år och tvingas in i ett äktenskap inte har något skydd av vår lagstiftning. Den nya lagändringen kommer att höja åldersgränsen till 21 år vilket kommer att förhindra att fler unga vuxna tvingas leva i tvångsäktenskap. Denna lagändring träder i kraft den 1 december 2023 och är en viktig del i arbetet för att förhindra tvångsäktenskap i alla dess former.