Succéregissören vill tillbaka till verkligheten

Under denna "lugna" period arbetade han i det tysta med fyra olika filmprojekt. Till sist valde han det som nu på fredag har premiär över hela världen, "The creator".

– När jag gjorde "The creator" ville jag kombinera de två sätten att göra film, dels independentfilmens möjlighet att med nästan guerillafilmning jobba i länder runtom i världen, dels blockbusterfilmens möjligheter. Men jag känner att jag vill aldrig mer arbeta med green screen. Nu vill jag tillbaka till den riktiga världen.

Han regidebuterade med lågbudgetfilmen "Monsters" och har därefter gjort de stora produktionerna "Godzilla" och "Rogue one".

I början av "The creator" verkar det som om det ska bli ännu en film om AI och robotar som hotar världen, typ "Terminator", men så blir det inte.

Han är medveten om att AI-revolutionen kan medföra att vissa jobb försvinner, även filmskapares, men han ser också möjligheter.

– Man sade samma sak när elektriciteten kom, när bilarna kom, när datorerna kom. Och det är ju uppfinningar som vi är glada över. Nu vill jag titta mer på de möjligheter som AI ger när man filmar. Jag har sett fantastiska saker som finns runt hörnet. Att säga att vi inte vill ha med AI att göra, det vore att som att välja att dö ut som dinosaurierna.

Det var Edwards som regisserade "Rogue one", där Diego Luna spelade huvudpersonen Andor. Under det senaste året har vi kunnat se första säsongen av tv-serien "Andor", som utspelas före "Rogue one" och vars andra säsong ska leda fram till filmens början. Edwards har inte haft något med tv-serien att göra och han verkar inte heller ha någon större lust att se den.

– Det är mycket konstigt. Det har känts verkligen udda att se att den blivit gjord.

Rättat: I en tidigare version fanns en felaktig uppgift om Edwards arbete med "Rogue one".