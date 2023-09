Franska Akademien har fått en ny ledare

Det hör inte till vanligheterna att Franska Akademien byter ledare. Maalouf blir blott den 33:e personen på posten sedan Akademien grundades av kung Ludvig XIII 1635.

Han tar över efter Hélène Carrère d'Encausse som avled förra månaden och som har lett Akademien sedan 1999. Hon utsåg ingen tydlig efterträdare men Maalouf, som vann Frankrikes mest prestigefyllda litterära pris Prix Goncourt 1993 för "The rock of Tanios", ansågs vara det självklara valet på grund av sitt stora engagemang i institutionen sedan han valdes in 2011.