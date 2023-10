Fakta

Deltagarna i studien lottas in i två grupper till att antingen öka sitt dagliga vattenintag med 1,5 liter per dygn under 12 månader eller att inte förändra sitt vattenintag under motsvarande period.



Studien innefattar tre längre och fem kortare besök på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Under besöken mäts deltagarnas blodsocker, längd, vikt, midjemått, blodfetter, insulin och vasopressin.



Ekonomisk ersättning utgår inte.



Anmälan görs via telefon +46 40 332022 eller mail till Klinisk forskningsenhet som kommer att kontakta dig för vidare information: medklinforsk.sus.malmo@skane.se