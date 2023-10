Svenskarnas mediekonsumtion fortsätter att öka

Sedan pandemin har svenskarnas medievanor stabiliserats på en hög nivå. Under 2020 steg den sammanlagda användningstiden från sex till sju timmar per dag, sedan dess har den dagliga användningen hållit i sig och fortsatt stiga med två minuter under förra året.

Tittandet på tablålagd tv minskade dock med tio minuter till en timme och 54 minuter. Samtidigt ökar användningen av strömningstjänster, knappt 78 procent hade ett abonnemang på en strömningstjänst under 2022, enligt rapporten.