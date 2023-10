McCarthys framtid som talman debatteras

En debatt om McCarthys framtid pågår under tisdagskvällen svensk tid i representanthuset. McCarthys anhängare samt hans kritiker har fått lika mycket debattid tilldelad, rapporterar The New York Times.

Debatten väntas följas av en omröstning om honom som talman, som hela representanthuset kommer att delta i. Demokraternas minoritetsledare i representanthuset, Hakeem Jeffries, skriver i ett brev till sina partikollegor att partiet inte kommer att rösta för att rädda McCarthy, rapporterar CNN.