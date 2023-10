Svante Sjöblom fick plötsligt ordning på sin egen karriär, efter att åratal förtjänstfullt ha backat andra, någonstans i framfarten till förra årets album. ”Before it breaks”. Den 18 oktober kommer uppföljaren, men flera låtar är redan ute. Min favorit är denna gospelanstrukna sak, där Bebe Risenfors — ett New Orleans på två ben — bidrar med blåset. Producent och pianist är Magnus Nörrenberg.